Forum des métiers ArianeGroup à la Cité de l'Espace

La Cité de l'Espace de Toulouse accueillera des ingénieurs d'ArianeGroup pour présenter leur métier, le samedi 7 octobre.

Dans ce cadre de la Semaine internationale de l'Espace (4-10 octobre), collégiens, lycéens et étudiants sont invités à venir à la rencontre d'ingénieurs de la société ArianeGroup, maître d’œuvre des familles de lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6, accueillis par la Cité de l'Espace de Toulouse.

Lors de cette journée de découverte du monde du spatial, ils présenteront différents métiers et produits, et répondront aux questions des jeunes sur les programmes spatiaux et les sujets scientifiques, tout en essayant de transmettre leur passion pour l’espace.

Entrée libre mais réservée aux visiteurs munis d'un billet d'entrée

Samedi 7 octobre de 10h à 17h

Cité de l'espace

Avenue Jean Gonord

31000 Toulouse

www.cite-espace.com