Forte augmentation du résultat opérationnel d'AF-KLM en 2017

Le groupe aérien franco-néerlandais Air France-KLM a publié le 16 février ses comptes 2017, qui laissent transparaître une très nette amélioration de sa santé financière.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires d'Air France-KLM a augmenté de 4,3%, à 25,8 Md€. Le résultat d'exploitation a quant à lui connu une très forte augmentation de 41,8% à près de 1,5 Md€. Le résultat net part du groupe est à -274 millions, un effet lié à de charges non courantes conséquentes à la décomptabilisation de certains actifs de retraite du bilan du groupe (de plans de retraite des pilotes et personnels de cabines de KLM). Hors ces charges non courantes, le résultat net de serait de 1,15 Md€, soit une amélioration de 363 millions d'euros comparée à 2016.

Le bon résultat d'exploitation est d'abord la conséquence d'un excellent niveau de l'activité passage et cargo. Le résultat d'exploitation combiné de ces deux activités est en 2017 en hausse de 379 M€, à près de 1,2 Md€. Le nombre de passagers a augmenté de 4,3%, pour atteindre presque 84 millions. Parallèlement, la recette unitaire s'est accru de 1,8%. A noter que Transavia a pour la première fois en 2017 enregistré son premier résultat d'exploitation positif (81 M€), alors qu'elle était juste à l'équilibre en 2016. La filiale low cost a transporté l'année dernière près de 14,8 millions de passagers, soit une croissance de 11,3% par rapport à 2016, avec un coefficient d'occupation de 90,6% (+1,4 point). Le chiffre d'affaires de Transavia pour l'année 2017 est de 1,4 Md€, soit une hausse de 17,9% par rapport à 2016.

A noter enfin que le groupe aérien a réduit en un an sa dette de 2 Md€. Ceci a notamment été rendu possible par les augmentations de capital suite à l'accord conclu avec Delta Airlines et China Eastern Airlines, pour un montant de 751 M€.