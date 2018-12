Forces Aériennes Mondiales 2019, le Hors-Série d'Air et Cosmos sort aujourd'hui en kiosques.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Vendu au prix de 12,90€ seulement, notre Hors-Série de 100 pages est disponible dans près de trois mille points de vente en France : trouvez celui le plus proche de chez vous en cliquant ICI et renseignez votre code postal .

On y retrouve bien-sûr aussi une très belle iconographie, le tout dans une mise en page dynamique et moderne.

S'appuyant sur une base de données mondiale à jour et une analyse synthétique des Forces - état, évolution, investissements, forces et faiblesses - ce Hors-Série version 2019 est une référence.

C'est aujourd'hui que le nouveau Hors-Série " Forces Aériennes Mondiales " du Pôle Défense de la Rédaction d'Air&Cosmos - Justine Boquet et Emmanuel Huberdeau - arrive en kiosques.

