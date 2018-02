Fomedec : début des travaux d'infrastructures

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le bâtiment abritera les cinq simulateurs de PC-21 attendus. Le programme FOMEDEC prévoit une réforme du cursus de formation des pilotes de chasse. Ceux-ci seront formés sur Pilatus PC-21. Un avion qui remplacera à la fois les Epsilon et les Alpha Jet de Tours. Les stagiaires pourront ainsi bénéficier d'un appareil plus moderne dont l'avionique rappelle celle du Rafale. Cette réforme permettra aussi de réduire les temps de formation.

L'armée de l'Air a organisé le 12 février 2018 une cérémonie symbolique pour marquer le lancement des travaux d'infrastructures liés au programme FOMEDEC (Formation modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse). Les premières pierres du bâtiment qui sera dédié à la formation des pilotes de chasse ont été posées sur la base aérienne de Cognac.

