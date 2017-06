Florence Parly, nouvelle ministre des armées

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Sylvie Goulard ne semblait pas animer par cette volonté, laissant entendre qu'elle ferait avec ce que lui donnerait Bercy. Reste à savoir si cette nouvelle ministre adoptera une stratégie de redressement ou si elle comprendra réellement les besoins de nos armées et les enjeux du sur-engagement.

C'est donc à nouveau une femme qui sera à la tête des armées, présentant comme sa prédécesseure Sylvie Goulard, un profil très économique. L'ambition du président E Macron et de E Philippe serait-elle de solutionner la question des budgets de la Défense ? S'ils veulent atteindre l'objectif des 2% promis pendant la campagne, il est sûr qu'il faudra quelqu'un capable de se battre pour les moyens des armées.

Elle rejoint alors le monde privé. Elle a commencé chez Air France qu'elle quitte en 2014, ne se sentant pas en phase avec les grandes orientations du groupe. Elle travailla ensuite pour la SNCF. Dans ces deux entreprises dédiées au transport, elle sera en charge principalement des budgets, du redressement et des finances.

