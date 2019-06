FISA présente ses procédés de nettoyage de pièces aéronautiques.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La réputation de fiabilité des machines, le respect des procédures de qualification et validation, ont naturellement fait de FISA un partenaire de référence pour le secteur aéronautique.

Au-delà de la fabrication de solutions standards, FISA conçoit et produit des machines sur-mesure pour répondre à des applications bien spécifiques.

Haut niveau de Recherche et Développement assuré grâce aux laboratoires d’essai FISA , en France et dans le monde entier En amont, FISA propose des études abouties avec la possibilité de réaliser des essais dans ses laboratoires. Les ingénieurs de FISA proposent ainsi des machines qui s’intègrent aux environnements de production de leurs clients.

« Le champ couvert en terme de nettoyage de pièces est très large. Pour des carters mesurant 1,80m de long, nous avons, par exemple, créé une machine de nettoyage FISA dont les cuves ont une capacité de 3 000 litres. Sur les pièces d’un moteur qui a tourné un certain nombre d’heures, nous avons affaire à des salissures transformées par l’usage qui sont très complexes à éliminer »

Ce procédé permet d’atteindre un niveau de performance élevé : notre technologie de nettoyage par ultrasons est non destructive des surfaces et multidirectionnelle ; lorsque la pièce à nettoyer est immergée, toutes les surfaces en contact avec le liquide sont nettoyées en même temps.

