Finnair met toujours plus le cap vers l'Asie

Cet été, Finnair ajoutera quatre vols hebdomadaires sur sa desserte entre Helsinki et Tokyo-Narita, habituellement exploitée de manière quotidienne. Les vols additionnels seront assurés en Airbus A350-900 du 5 juin au 27 octobre 2017. Avec ces fréquences additionnelles, Finnair et son partenaire proposeront 18 fréquences hebdomadaires sur la ligne. Elles seront aussi exploitées dans le cadre de la société commune (joint venture) que Finnair opère vers Tokyo, en collaboration avec Japan Airlines, British Airways et Iberia. Cet été, Finnair opère des vols non-stop vers Osaka, Nagoya et Fukuoka, en plus de Tokyo. Au total, Finnair propose 35 vols hebdomadaires vers le Japon cet été.

Par ailleurs, la compagnie finlandaise exploitera aussi trois fréquences hebdomadaires additionnels sur la ligne Helsinki-Hong Kong entre le 6 juin et le 28 octobre 2017. Au total la compagnie opérera dix vols hebdomadaires sur la desserte cette été, tous opérés en Airbus A350. L'Asie sera encore mis à l'honneur cet hiver grâce à l'adjonction d'une dix-huitième destination vers Goa, en Inde.

Toutes ces destinations sont accessibles au départ de Paris CDG, via Helsinki, ligne sur laquelle, la compagnie opère cinq vols quotidiens, en partage de codes avec Air France. La desserte est complétée l'été, par des liaisons au départ de Nice (6 vols par semaine) et Biarritz (2 vols par semaine au mois d'août. "Nous avons transporté au départ de France 213 000 passagers en 2016, avec une part de 14% qui part en correspondance vers l'Asie", explique Javier Roig, directeur des ventes Europe du Sud de Finnair.

Cet hiver, pour faire face à la forte demande vers la Laponie, Finnair lancera une ligne Paris CDG 2D-Kittila, opérée tous les mardis en Airbus A321 de 200 sièges en monoclasse. Toujours côté flotte, Finnair est en train de renouveler son parc long-courrier avec l'arrivée des Airbus A350-900. "Nous avons déjà eu sept appareils livrés, plus quatre autres qui devraient arriver cette année", explique Javier Roig. Au total, Finnair, compagnie européenne de lancement de l'A350-900, a commandé 22 appareils avec une livraison qui devrait être finalisée à l'horizon 2020-2021.