Financement CDG Express : feu vert de l'Union européenne

La nouvelle ligne, longue de 32 kilomètres, reliera à l'horizon 2023 la gare de Paris-Est au terminal 2 de Roissy CDG en 20 minutes. L'aide financière d'Etat sera accordée à une entreprise commune regroupant SNCF Réseau et le groupe ADP, qui sera chargée de la construction et de l'exploitation de la ligne.

La Commission européenne a donné lundi son aval pour le dispositif d'aide financière que la France envisage d'accorder au projet CDG Express. Au total, c'est une enveloppe de 1,3 Md€ que la France souhaite accorder au projet de liaison ferroviaire directe entre l'aéroport de Roissy CDG et Paris.

