Finale nationale du Rocketry Challenge 2018

Biscarosse reçoit ce week-end 40 équipes de jeunes collégiens et de lycéens, qui disputeront la finale française du concours de minifusées.

Organisée par le Gifas et l’association Planète Sciences, avec le soutien du Cnes et d’ArianeGroup, la finale française du concours international de minifusées de jeunes Rocketry Challenge se tient les 26 et 27 mai, pour la deuxième année consécutive à Biscarosse (Landes).

Nouveau règlement.

Le défi cette année est de récupérer intacts (sans aucune fissure ni dommage externe) deux œufs crus à l’issue du vol, dont la durée et l’altitude sont limités.

Ainsi, pour le vol de qualification (le samedi), les œufs doivent atteindre le plus précisément possible l’altitude de 244 m (800 pieds) et la fusée doit avoir un temps de vol total se situant entre 41 et 43 secondes. Pour le vol de la finale (le dimanche), pour laquelle 5 équipes seront qualifiées, deux performances seront possibles : soit une altitude de 236 m (775 pieds) avec un temps de vol réduit d’une seconde, soit de une altitude de 251 m (825 pieds) et un temps de vol augmenté d’une seconde.

Finale internationale à Farnborough.

Quarante équipes de collégiens et de lycéens (de la Sixième à la Terminale) sont en lice, et les gagnants participeront à la finale internationale, qui se tiendra les 19 et 20 juillet lors du Salon de Farnborough, en Angleterre.

Les champions en titre sont les Américains, qui avaient remporté la finale 2017 lors du Salon du Bourget.