Fin de mission en Roumanie pour la RAF

Les quatre Typhoon britanniques basés en Roumanie depuis cinq mois sont remplacés par des CF-188 canadiens.

Les quatre chasseurs Typhoon de la Royal Air Force qui étaient déployés en Roumanie depuis le mois d'avril 2017 ont mis le cap sur le Royaume-Uni. Ces appareils étaient déployés pour des missions de police du ciel dans le cadre de l'OTAN.

Les quatre chasseurs du "3(F) Squadron" devaient assurer des patrouilles et des missions d'interception d'avions suspects dans l'espace aérien roumain et en mer Noire. Le même type de missions sont conduites par des chasseurs de l'Alliance en Islande et en Baltique. Les Typhoon n'ont apparemment décollé sur alerte qu'à une reprise pour contrôler un appareil russe. Ils ont cependant réalisé plus de 280 sorties, notamment pour s'entrainer avec les forces roumaines, hongroises et bulgares.

L'armée de l'air royale canadienne a pris le relais avec quatre chasseurs CF-188 Hornet du "409 Tactical Fighter Squadron". Ces appareils viennent compléter les moyens de l'armée de l'Air roumaine qui opère des F-16 récemment réceptionnés.