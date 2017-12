Fin de la mission Vita

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le 14 décembre, l'Italien Paolo Nespoli est rentré sur Terre, mettant un terme à la mission Vita, organisée dans la foulée de la mission Proxima de Thomas Pesquet.

Le 14 décembre à 8h38 UTC, 3h24 après s'être séparé de la Station spatiale internationale, le Soyouz MS 05 s'est posé comme prévu dans les steppes du Kazakhstan, en compagnie du Russe Sergueï Riazanski, de l'Italien Paolo Nespoli et de l'Américain Randy Bresnik. Après 136 jours de vol, les retrouvailles avec le plancher des vaches se sont faites par -16°C (-21°C ressentis). Sur la photo, Paolo Nespoli est extrait de la capsule, et va pouvoir emprunter le toboggan visible au premier plan.

J-3 pour la relève.

A bord du l'ISS, les membres de l'Expedition 54 (le Russe Alexandre Missourkine et les Américains Mark Vande Hei et Joe Acaba) se préparent à l'arrivée du Soyouz MS 07 (le Russe Anton Chkaplerov, l'Américain Scott Tingle et le Japonais Norishige Kanai), qui doit être lancé le 17 décembre du cosmodrome de Baïkonour.

Dossier spécial.

Dans le n°2574 d'Air & Cosmos (paru ce 15 décembre 2017), Eric Bottlaender dresse le bilan de la mission Vita de Paolo Nespoli. Il a notamment interrogé Alain Maillet, responsable du Medes (Institut de médecine et de physiologie spatiales du Cnes), à Toulouse, et l'astronaute belge Frank De Winne, directeur du Centre européen des astronautes, à Cologne.