Fin de la furtivité ?, retour sur le crash du Boeing de Lion Air, BoostAeroSpace, Jet Propulsion Laboratory, cette semaine dans Air et Cosmos

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine :

• A la Une : avions furtifs : la Chine peut les voir

• Entreprises et marchés : interview de Patrick Fanget, Président de BoostAeroSpace

• Défense : forces aériennes de la gendarmerie nationale ; Brexit, quel avenir pour la coopération franco-britannique ?

• Transport aérien : retour sur le crash du Boeing 737 MAX 8 de Lion Air

• Drones : coup dur pour Parrot

• Espace : Jet Propulsion Laboratory (NASA + CALTECH) : au sein du saint des saints

• Contenu PREMIUM de cette édition 2620 d'Air et Cosmos :

1) Tribune d'expert : le contrôle des investissements étrangers dans le secteur Défense et Aéro aux USA

2) tableau de bord Commandes d'avions "Airbus/Boeing"

Abonnez votre entreprise à Air&Cosmos PREMIUM : cliquez ICI.

Contacts :

• Yann Cochennec, Rédacteur-en-chef : ycochennec@air-cosmos.com

• Henry de Freycinet, Business development : 06 76 14 57 02, hdefreycinet@air-cosmos.com

• Cyril Mikaïloff, Directeur commercial : 06 21 71 11 18, cmikailoff@air-cosmos.com

A propos d'Air & Cosmos :

Créé en 1963, Air & Cosmos Magazine - le seul hebdomadaire aéronautique BtoB en langue française - couvre et analyse l’actualité mondiale de l’industrie aéronautique et spatiale, celle de ses produits civils et militaires ainsi que de ses clients et partenaires financiers. Soutenu par une puissance croissante sur les réseaux sociaux, Air & Cosmos développe les canaux numériques pour diffuser sa production éditoriale - Applications, newsletters thématiques, site Web en français, site Web en anglais. Air & Cosmos organise aussi des événements et conférences à travers toute la France.