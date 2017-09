Fin d'une légende : le PC-6 ne sera plus produit en 2019

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pilatus prendra des commandes de PC-6 jusqu'à la fin du second semestre 2018. Mais l'avionneur ajoute que le nombre d'appareils disponibles sera limité.

Le PC-6 est surtout reconnu pour ses capacités de décollage et d'atterrissage courts, sans parler de sa polyvalence qui en ont fait un appareil oeuvrant aussi bien dans le transport de parachutistes en Europe que celui du fret en Afrique.

Cette décision devrait prendre effet en 2019, mais le constructeur aéronautique suisse déclare qu'il assurera le support et l'approvisionnement en pièces détachées pour les vingt ans à venir.

