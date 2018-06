Fiji Airways, premier partenaire de Oneworld connect

L'alliance oneworld (réunit autour d'American et IAG : British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling...) vient de lancer une nouvelle plateforme pour permettre à des compagnies extérieures à l'alliance de la rejoindre en ayant le statut de "partenaire", avant éventuellement de l'intégrer en tant que membre à part entière.

La première de ces compagnies sera Fiji Airways. Chaque partenaire de oneworld doit avoir un minimum de trois membres de oneworld comme "sponsor" pour être éligible au statut de "partenaire". Dans le cas de Fiji Airways, il s'agit de quatre membres fondateurs de oneworld : American Airlines, British Airways, Cathay Pacific et Qantas. American Airlines, Cathay Pacific et Qantas partagent déjà leurs codes et ont des liaisons fréquentes avec Fiji Airways. British Airways et Fiji Airways discutent actuellement de domaines de coopération bilatérale.

Le statut de "partenaire" permet aussi aux compagnies de proposer à leurs passagers des avantages supplémentaires : enregistrement des passagers et de leurs bagages pour les voyages, comprenant les connexions entre le transporteur de liaison et les sponsors de oneworld, la possibilité de gagner et d'échanger des avantages de fidélité, l'accès à certains salons des principaux aéroports pour les passagers de première classe, de classe affaires et de passagers bénéficiant de statuts de voyageurs fréquents.

Fiji Airways dessert 21 destinations dans 13 pays et territoires, dont les hubs oneworld de Sydney, Hong Kong, Los Angeles, et très bientôt, Tokyo. L'inclusion de Fiji Airways dans oneworld ajoutera sept territoires et pays (Fidji, Kiribati, îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Samoa, et un total de neuf aéroports à la carte de l'alliance dans la région du Pacifique Sud.