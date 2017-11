Fidélité : Paris Aéroport et Air France-KLM s'associent

Les points cumulés sur le programme de fidélité Flying Blue sont désormais aussi échangeables sur le programme de fidélité de Paris Aéroport (la marque commerciale des aéroports parisiens de Roissy CDG et Orly). 1 point "My Paris Aéroport" équivaut désormais à 1 mile "Flying Blue". La conversion est possible à partir de 500 points et s'opère par tranches de 500 points. Les membres du programme pourront également continuer à bénéficier de bons d'achat, de réductions dans les boutiques et sur les parkings s'ils le souhaitent.

Les membres du programme de fidélité "My Paris Aéroport", lancé en juin 2016, bénéficient d'avantages tout au long de l'année : des réductions permanentes en boutiques partenaires et sur les réservations de parking en lignes, des offres spéciales (ventes privées, soldes, etc), du wifi haut débit offert et illimité en aérogares. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site parisaeroport.fr ou de télécharger l'application Paris Aéroport dans laquelle se trouve la carte de fidélité.