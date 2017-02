Feu vert pour les vols ultra low cost de Norwegian

A partir du 15 juin, la compagnie low cost norvégienne lancera des vols au départ d'Ecosse et d'Irlande vers trois aéroports américains à partir de 69€ l'aller simple.

La nouvelle tournait partout dans la presse depuis des semaines, c'est désormais chose faite. La compagnie low cost Norwegian lancera à partir du 15 juin ses premiers vols transatlantiques à 69 euros par segment ou 69 livres sterling. Au départ d'Edimbourg, la compagnie assurera quatorze vols par semaine : un vol quotidien vers Stewart International Airport (Etat de New York), quatre vols par semaine vers Providence International Airport (Rhode Island) et trois vols par semaine vers Bradley International Airport (Connecticut). A compter du 1er juillet, elle ouvrira par ailleurs des vols au départ de Belfast vers Stewart International (3 vols hebdomadaires) et Providence International (deux vols par semaine), ainsi qu'au départ de Cork vers Providence International (trois vols par semaine), au départ de Shannon vers Stewart International (deux vols par semaine) et Providence International (deux vols par semaine) et de Dublin vers Stewart International (quatre vols par semaine) et Providence International (cinq vols par semaine).

Toutes ces nouvelles routes seront opérées par des Boeing 737-8 MAX. La compagnie ne précise néanmoins pas, quelle proportion de la capacité des avions sera accessible au meilleur tarif.