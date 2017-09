Feu vert pour le partenariat Brussels Airlines/Thomas Cook

L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a donné le 12 septembre son aval pour le transfert de certains actifs de Thomas Cook Airlines Belgium à Brussels Airlines. Cette décision permet à Brussels Airlines de demander des créneaux horaires dans les aéroports afin que la coopération puisse débuter fin octobre.

Le 30 mars, Brussels Airlines et Thomas Cook Belgium (propriétaire des TO Neckermann, Thomas Cook et Pegase) avaient annoncé leur intention d'intensifier leur partenariat existant. Dès la fin octobre de cette année, Brussels Airlines devrait donc devenir le partenaire le plus important en Belgique du groupe touristique Thomas Cook. L'accord signifie aussi que certains actifs, dont 160 employés, les créneaux horaires dans les aéroports et deux avions de Thomas Cook Airlines Belgium pourront être transférés à Brussels Airlines.

Maintenant que les autorités de la concurrence ont donné leur accord à ce renfort de partenariat, Brussels Airlines fera des demandes de transfert de créneaux horaires dans les différents aéroports. Une fois ces slots obtenus, une coopération plus étroite entre Brussels Airlines et Thomas Cook Belgium pourra effectivement débuter. Le renfort de ce partenariat ouvre un choix plus large de destinations, de fréquences de vols et de jours de départs pour les clients des deux sociétés.