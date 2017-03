Feu vert pour le nouvel aéroport de Zagreb

La plateforme croate, qui va doubler sa capacité grâce à l'inauguration d'un nouveau terminal, est exploitée par ADP Management, filiale du groupe ADP.

Le nouveau terminal de l'aéroport de Zagreb (Croatie), s'étendant sur 65 000 m2 et quatre niveaux a démarré le 28 mars son exploitation. Il remplace l'ancienne aérogare, cinq fois plus petite, et pourra accueillir au total cinq millions de passagers par an, voire huit millions à l'issue d'une deuxième phase de travaux.

ADP Management, filiale à 100% du groupe ADP, assurera l'exploitation et la maintenance de la nouvelle aérogare, en partenariat avec TAV Airports, filiale à 38% du gestionnaire de Roissy et d'Orly. La concession remportée en 2013 s'étend sur une durée de 30 ans.