Le 23 novembre débutera la Fête de l'Air et de l'Espace à Kourou qui durera jusqu'au 25 novembre. Trois jours pour promouvoir la culture scientifique et technique auprès des habitants de la Guyane.

Organisée à l'initiative du Club d'aéromodélisme de Guyane présidé par Yves Delin, la Fête de l'Air et de l'Espace débutera le vendredi 23 novembre pour se terminer le dimanche 25 novembre. Trois journées pleines dédiées à la promotion de la culture scientifique et technique auprès des jeunes étudiants et lycéens de Guyane. Une démarche qui ne pouvait que susciter l'adhésion et le soutien de nombreux acteurs de la filière aérospatiale : l'Armée de l'Air, le Centre spatial guyanais, le Gifas, des compagnies aériennes comme Air France, Air Caraibes, Air Guyane, pour ne citer que ceux là. D'autant que la première édition de la Fête de l'Air et de l'Espace, qui s'est déroulée en 2016, a été un franc succès.

L'évènement se déroulera dans le cadre du Golf des trois collines de la ferme Zulémaro, autour des infrastructures du Club d'aéromodélisme de Guyane et dans l'enceinte du Centre spatial guyanais. La première journée sera dédiée aux élèves des collèges et lycées de Guyane pour y découvrir les filières et formations liées aux métiers de l'aéronautique et de l'espace et "toucher du doigt" de vrais avions et leurs équipages des différentes forces présentes en Guyane. Du concret pour donner des envies.

C'est dans cet esprit que seront également présentés au public des maquettes volantes d'avions, d'hélicoptères et de drones réalisées par les élèves des lycées et les étudiants de l'Université de Guyane. Des maquettes qui réaliseront des vols de démonstration pendant les trois journées de la Fête. Les élèves du Lycée Gaston Monnerville mettront aussi à l'honneur le développement du nouveau lanceur européen Ariane 6. La célébration du spatial donnera aussi lieu à la parution de nouveaux cachets philatéliques dédiés aux lancements des lanceurs Ariane 5, Soyouz et Vega en Guyane.

Un dîner sera même organisé sur le thème de l'astronomie afin de récompenser les lauréats du Brevet d'initiation à l'aéronautique, les lycéens membres du "STI2D Club Aéronautique Espace" du lycée Gaston Monnerville ainsi que les jeunes ayant participé à des projets en lien avec l'aéronautique et l'espace.