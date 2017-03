Festival Sidération : les artistes face à l'espace

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Produit par l’Observatoire de l’espace du Cnes dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, le festival Sidération aura pour thème cette année « L'Espace, lieu d'utopie ». Il accueillera aussi bien des spectacles vivants qu'une exposition, intitulée « Habiter l'espace », qui témoigne du désir immuable qu'a l'humain d'investir le cosmos. Elle sera régulièrement présentée par des artistes.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.