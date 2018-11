Femmes leaders : premier Forum de l'IAWA en Europe

Ce 19 novembre 2018 se tient à Paris la première rencontre d’envergure de l’International Aviation Womens Association. Un rendez-vous qui amorce le déploiement en Europe de ce réseau de femmes leaders.

Née aux Etats-Unis il y a plus de trente ans, l’IAWA compte quelque 400 femmes actives dans l’industrie spatiale et aéronautique à travers le monde. Soit près de 270 entreprises-phares dans une quarantaine de pays. Au travers de différentes actions, forums, conférences, mentorat, bourses…, l’IAWA veut connecter, inspirer et promouvoir la carrière des femmes leaders dans le secteur.

« La spécificité de l’IAWA est qu’il s’agit du seul réseau féminin à la fois global, transversal et multifonctionnel », souligne Anne-Pascale Guedon (Airbus), membre de l’IAWA. « En effet, nous regroupons toute l’industrie de manière interdisciplinaire, de l’engineering aux finances, en passant par la supply chain… Toute la chaîne est concernée. »

Cette interdisciplinarité se reflète dans le programme du 1er Forum de l’IAWA en Europe , qui se tient à Paris ce 19 novembre. Un panel d’intervenants de choix parlera aussi bien d’investissements que de consolidation et de perspectives. Sans oublier, bien entendu, la question de l’égalité des chances et de la gestion des talents. Ce forum est le premier du genre en Europe, où l’IAWA veut se développer davantage.

Inutile de préciser que ce forum est ouvert à tou.te.s, hommes comme femmes ! Pour en savoir plus : https://iawa.org/event/europe-forum/