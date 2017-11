FedEx Express lance l'ATR 72-600 cargo

L'intégrateur américain commande ferme 30 ATR 72-600 en version cargo auxquels s'ajoutent 20 options. Mise en service en 2020.

ATR et son président ont clairement plus d'un tour dans leur sac. FedEx Express vient de commander ferme, ce mercredi 8 novembre, 30 ATR 72-600 en version cargo auxquels s'ajoutent 20 options. Mise en service commercial par FedEx Express de ses premiers appareils en 2020. Ils seront les premiers ATR à sortir directement des usines en configuration cargo. Baptisée ATR 72-600F, cette nouvelle version dispose "d'un tout nouveau fuselage sans fenêtres et est équipée de deux portes cargo" : une grande porte cargo avant et une porte cargo arrière articulée sur son bord supérieur. FedEx Express a été impliqué dès le départ dans cette version de l'ATR 72-600 qui sera dédiée "aux marchés de taille réduite et intermédiaire".

Equipé de nouveaux panneaux de plancher renforcés, l'ATR 72-600F offre une capacité de chargement en vrac de 74,6 m3 et peut accueillir en mode unités de chargement jusqu'à : sept conteneurs LD3, cinq palettes de 88" x 108", ou neuf palettes de 88" x 62 ". Avec cette commande de lancement qui va susciter les vocations, l'ATR 72-600F devient "l'unique appareil régional neuf de transport de fret disponible sur le marché".