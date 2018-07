Farnborough 2018 : Saab présente une nouvelle évolution du RBS15

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le missile sera proposé en version air-mer, terre-mer et mer-mer. La version air-mer sera baptisée RBS15 Mk4.

Le groupe suédois annonce que le RBS15 Gungnir disposera d'un portée de 300 km et qu'il bénéficiera d'un nouvel autodirecteur permettant d'engager tout types de cibles quelques soient les conditions. Selon Saab l'autodirecteur permet de détecter des cibles de petite taille à une distance d'une vingtaine de kilomètres. Le vol au ras des flots du missile peut être adapté en fonction des conditions de mer. L'industriel suédois explique également que la trajectoire du missile est très flexible et peut s'adapter à un littoral découpé. Le missile dispose d'une capacité de ré attaque s'il manque sa cible lors de son premier passage.

