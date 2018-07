Farnborough 2018 : plus de 61 Md$ de contrats aujourd'hui

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Par ailleurs, Helvetic Airways a commandé 12 E190-E2 (avec 12 options). La compagnie Mauritania Airlines a aussi passé commande de 2 E175, tandis que le loueur Nordic Aviation Capital a commandé 3 E190. Un client inconnu a par ailleurs passé une commande ferme pour 3 E195-E2 et deux options.

Le constructeur brésilien Embraer a de son côté annoncé un total de 15 Md$ pour près de 300 appareils, avec des lettres d'intention pour la compagnie brésilienne low cost Azul (21 E195-E2), l'américain Republic Airways Holdings (100 E175, avec des options pour 100 E175 supplémentaires), la koweitienne Wataniya Airways (10 E195-E2, plus 10 options).

Un groupe d'investisseurs mené par David Neeleman (fondateur de JetBlue, actionnaire de TAP Portugal et actionnaire majoritaire de Azul au Brésil) a signé une lettre d'intention pour un total de 60 A220-300, pour un montant de 5,5 Md$, en vue de la création d'une compagnie aux Etats-Unis, baptisée Moxy, qui devrait recevoir les premiers exemplaires à partir de 2021.

Un client non identifié a signé un protocole d'accord pour 75 A320neo, pour un montant de 8,2 Md$ et 25 A321neo, pour un montant de 3,2 Md$.

Enfin, la compagnie indienne Vistara a placé une commande pour six Boeing 787-9 Dreamliners en commande ferme, avec des options pour quatre autres appareils. Le montant de l'accord est évalué à 2,8 Md$.

Volga-Dnepr Group et CargoLogicHolding ont signé une lettre d'intention pour la commande de 29 Boeing 777 Cargo, pour un montant évalué à 9,8 Md$, et a confirmé une commande de 5 Boeing 747-8 Cargo, pour un montant de 2 Md$.

Le loueur ALC (Air Lease Corporation) a rendu public une commande de 78 avions, comprenant 75 Boeing 737 MAX 8 et trois Boeing 787-9 pour un montant total de 9,6 Md$. Les trois 787-9 et les 20 premiers Boeing 737 MAX 8 sont des commandes fermes. Les 55 suivants sont encore des options mais devraient rapidement confirmés.

En ce deuxième jour du salon aéronautique de Farnborough, c'est Boeing qui vire en tête avec un total de 26,5 Md$ engrangés, suivi par Airbus (19,9 Md$) et Embraer (15 Md$).

