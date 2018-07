A l'occasion du salon Farnborough 2018 Leonardo présente un nouveau radar AESA, le Grifo-E adapté notamment aux avions d'attaque légers.

Le Grifo-E est une évolution du Grifo-M qui selon Leonardo équipe 450 appareils de sept types différents employés par six forces aériennes dans le monde.

L'industriel italien explique s'être appuyé sur la téchnologie E-Scan pour concevoir et développer le Grifo-E sur les sites de Nerviano et Edimbourgh. Le Grifo-E qui est déjà proposé à la vente, devrait être qualifié en 2019 et pourrait être livré à partir de 2020.

Il est présenté par Leonardo comme un système bas coût, léger et consommant peu d'énergie. Il semble adapté à des appareils d'attaque légers bien que Leonardo précise qu'il peut aussi être intégré sur des appareils plus volumineux.

Le Grifo-E complète la gamme de radars embarqués AESA de l'industriel italien qui comprend également le Vixen 1000E, le Vixen 500E et le Raven ES-05 développé pour le Gripen NG (Gripen-E).

Sur le salon, Leonardo présente également le radar à balayage mécanique Grifo-346 intégré sur le M-346FA, la variante "attaque" du M-346 qui avait été notamment présentée au dernier salon du Bourget. Selon Leonardo ce radar à une portée maximale de 92 km et peut poursuivre jusqu'à 10 cibles.