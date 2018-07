Farnborough 2018 : la barre des 1000 commandes est passée

Au troisième jour du salon aéronautique de Farnborough, la barre des 1000 commandes d'avions a été passée avec un total de 1006 commandes fermes, avec un montant total de 123,5 Md$.

La journée a été marquée chez Airbus par la commande de la compagnie ultra low cost mexicaine Viva Aerobus pour 25 A321neo, pour un montant de 3,2 Md$. Le transporteur va par ailleurs convertir 16 A320neo commandés précédemment en A321neo.

De son côté, la compagnie Uganda Airlines a signé un protocole d'accord pour 2 A330neo pour un montant de 593 M$. Cette dernière a aussi passé un autre protocole d'accord avec Bombardier pour l'achat de 4 CRJ-900 (pour un montant de 200 millions de dollars environ).

Du côté de Boeing, la grosse annonce de la journée est le protocole d'accord de la compagnie low cost vietnamienne VietJet qui a passé une commande de 100 Boeing 737 MAX (80 737 MAX 10 pour un montant catalogue de 10,4 Md$ et 20 737 MAX 8 pour un montant total de 2,3 Md$.

Le constructeur de turbopropulseurs a sorti son épingle du jeu grâce à la commande ferme de Hokkaido Air System, filiale de Japan Airlines pour 2 ATR 42-600 plus une option et celle de la compagnie colombienne EasyFly qui s'est engagée pour 3 ATR 72-600 et 2 ATR 42-600. Le montant total de ces contrats est de 120 millions de dollars.

En trois jours de salon, c'est pour l'instant Boeing qui est en tête avec 433 commandes pour un montant de 62,6 Md$, suivi par Airbus avec 389 commandes et 51,9 Md$ et Embraer, 173 commandes et 8,7 Md$.