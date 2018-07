Farnborough 2018 : l'Airbus A350 XWB franchit le cap des 900 ventes

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En ce premier jour du Farnborough Airshow 2018 , le carnet de commandes de la famille Airbus A350 XWB vient de franchir le cap symbolique des 900 ventes fermes. Au 30 juin 2018, les long-courriers biréacteurs Airbus avaient accumulé 882 ventes fermes. La décision de la compagnie aérienne chinoise Sichuan Airlines de confirmer dix A350 XWB ainsi que le protocole d'accord du jeune transporteur taiwanais Starlux pour 12 A350-1000 et cinq A350-900 portent le total des ventes à 909 exemplaires. D'autres contrats devraient suivre dans les prochains jours ou d'ici à la fin de cette année. Pour Eric Schulz, directeur commercial d' Airbus Avions commerciaux, ces contrats, ainsi que ceux enregistrés par le concurrent Boeing, sont les prémices d'un redécollage des ventes sur le segment des gros-porteurs. "Nous avons connu une vague massive de commandes, il y a quatre ou cinq ans, et il était normal que le marché fasse une pause. Le redécollage devrait intervenir d'ici les dix-huit prochains mois", a déclaré le directeur commercial d' Airbus Avions commerciaux.

Avec les commandes des compagnies aériennes Sichuan Airlines et de la jeune Starlux, la famille Airbus A350 XWB franchit le cap des 900 ventes fermes. Avec en toile de fond, un marché du long-courrier qui reprend des couleurs.

