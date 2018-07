Farnborough 2018 : deuxième client américain pour l'Airbus A220

Après la commande de JetBlue pour 60 Airbus A220 fermes, une autre compagnie aérienne américaine s'est engagée pour 60 exemplaires. Il s'agit de la petite dernière créée par David Neeleman, le fondateur de JetBlue.

Et de deux en moins de deux semaines. L'Airbus A220-300, autrefois Bombardier C Series CS300, vient d'enregistrer sa deuxième commande depuis la décision de JetBlue d'en prendre 60 exemplaires fermes auxquels s'ajoutent 60 options. Annoncé au Farnborough Airshow, il ne s'agit pas encore d'un contrat ferme mais d'un protocole d'entente qui porte également sur 60 Airbus A220-300 destinés à la nouvelle compagnie aérienne que s'apprête à créer David Neeleman aux Etats-Unis. David Neeleman a également fondé JetBlue. Il a une participation dans le capital de TAP Portugal et détient le contrôle du transporteur brésilien Azul. La nouvelle compagnie aérienne américaine réceptionnera ses Airbus A220-300, propulsés par des Pratt & Whitney PW1500G, à partir de 2021.