Farnborough 2018 : ces contrats qui pourraient tomber

DAE, Vistara, Flyadeal, China Aircraft Leasing, Thomas Cook pourraient bien profiter du prochain salon de Farnbough pour dévoiler des commandes pour plus de 700 avions en moins d'une semaine.

Le prochain salon aéronautique de Farnborough, qui se déroulera du 16 au 22 juillet, sera certainement l'occasion pour un grand nombre de campagnes de ventes d'aboutir et se traduire par l'annonce de contrats fermes ou à venir sous forme de lettres d'intention, de lettres d'achat et/ou de protocoles d'accord. Au fur et à mesure que le salon de Farnborough approche les langues commencent à se délier, histoire de faire monter la température. Dans les tuyaux, deux énormes commandes potentielles : celle du loueur chinois China Aircraft Leasing pour plus de 200 avions Airbus et Boeing dont une cinquantaine de gros-porteurs ainsi que celle d'un autre loueur, Dubai Aerospace Enterprise qui vise 400 moyen-courriers Airbus et Boeing, avec peut être du Bombardier CSeries. Des contrats qui comprennent les options. Autres annonces possibles, celles compagnies aériennes low cost indienne Vistara et saoudienne Flyadeal pour plus de 100 moyen-courriers. Enfin, le voyagiste Thomas Cook a un besoin pour une quinzaine de gros-porteurs. Au total, d'ores et déjà plus de 700 avions en moins d'une semaine. Sans oublier tous ces protocoles d'accord ou lettres d'intention signées en 2016 et 2017 et qui seront, là aussi, peut être concrétisées lors du salon de Farnborough. De quoi permettre à Airbus et Boeing de dépasser une nouvelle fois les 1500 ventes nettes en 2018.