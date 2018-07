Farnborough 2018 : Boeing vise 2025 pour les successeurs des 737

Le président de Boeing évoque une entrée en service commercial en 2025 pour les successeurs des 737 avec un lancement en 2019. Des appareils bi-couloirs avec l'économie d'exploitation de mono-couloirs pour répondre aux besoins des compagnies aérienne

Boeing commence à "sortir du bois" à propos de la succession de ses actuels moyen-courriers 737. A la veille du Farnborough Airshow 2018, le président de Boeing, Dennis Mullenburg, dans une interview au Financial Times indique "qu'il anticiperait une décision de lancement l'année prochaine (2019/ndlr) qui serait cohérente avec une entrée en service commercial en 2025". Le président de Boeing n'en dit pas plus mais le profil de cette future famille doit répondre aux besoins des compagnies aériennes qui veulent des avions capables de prendre en compte la hausse continue du trafic passagers sur les 20 prochaines années. Entrant en service commercial en 2025, les successeurs des Boeing 737 voleront en effet encore en 2045 avec un trafic mondial qui croît au rythme de 5 % par an.

Le profil demandé par les compagnies aériennes passe donc logiquement par des avions capables à la fois de faire du Sydney-Melbourne ou du Paris-Marseille ainsi que du Sydney-Singapour et du Marseille-New York tout en ayant un temps de rotation similaire à celui d'un moyen-courrier. Cela passe donc par une famille de bi-couloirs, couvrant une gamme de 200 à 270 passagers, ayant l'économie d'exploitation de mono-couloirs avec une voilure optimisée pour faire du transcontinental (Côte Ouest-Est), du transatlantique et de l'intra-régional asiatique.