Famille Airbus A320 : Wizz Air prend son 100ème

La compagnie aérienne low cost hongroise prend livraison de son 100ème Airbus, un A321ceo, et en a encore 268 à réceptionner dans leurs versions A320ceo ou A320neo.

Moment symbolique sur le tarmac de l'aéroport de Budapest, ce 4 juin 2018 : la compagnie aérienne low cost hongroise Wizz Air réceptionne son 100ème Airbus de la famille A320ceo, un Airbus A321ceo aménagé pour 230 passagers en classe unique. Une capacité facilitée par l'adoption des "toilettes intelligentes" ou "Smart Lavs" dont le positionnement et la réorganisation à l'arrière de la cabine permettent de gagner sur la surface de la cabine passagers et de mettre des sièges supplémentaires. Wizz Air a commandé 72 Airbus A320ceo et 40 A321ceo. Restent donc 12 exemplaires encore à réceptionner auxquels s'ajoutent 72 A320neo et 184 A321neo. Wizz Air a fait le choix d'une motorisation IAE V2500 pour les membres de la famille A320ceo et du Pratt & Whitney Pure Power PW1100G-JM pour ceux de la famille A320neo.