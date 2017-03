FalconEye certifié sur le 8X

Dassault vient d'obtenir les certifications de l'AESA (Europe) et de la FAA (américaine) pour son système de réalité augmentée installé sur son dernier-né, le Falcon 8X, développé avec le concours d'Elbit Systems.

Cette certification fait suite à un développement qui s'est étendu sur une période de deux ans, mettant en oeuvre des essais réalisés à la fois en vol et en simulateur.

FalconEye comprend une caméra multispectrale de quatrième génération dont les six capteurs permettent d'avoir des images de haute qualité dans les domaines visibles et infrarouge, combinées à la vision synthétique, c'est-à-dire la banque de données de terrains, d'obstacles, d'aéroports et de pistes. L'ensemble est affiché sur un collimateur tête haute avec une image de 30 x 40 degrés.

FalconEye, s'il est proposé en option sur le Falcon 8X, a été sélectionné par la grande majorité de la clientèle du 8X, entré en service en octobre 2016.