Faire voler des drones grâce à l'énergie laser

Pour en savoir plus sur les études menées par ces chercheurs, rendez-vous sur notre site Apps&Drones .

Le 15 mai, l'université de Washington a publié un article relatant l'usage de l'énergie laser par des chercheurs pour la propulsion de drones de petite taille. Ils ont mené des essais avec leur drone RoboFly, dont la taille est comparable à celle d'une mouche et le poids à celui d'un cure-dent.

