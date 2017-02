F-35A : Premiers déploiements en vue

Le F-35A est apte au combat, c'est en substance ce qu'a annoncé le général Hawk Carlisle, commandant du Air Combat Command de l'US Air Force. Selon lui, les premiers déploiements outre mer pourraient avoir lieu au printemps ou à l'été 2017.

Il ne devrait cependant pas s'agir de déploiements dans des zones de combat puisque le général Carlisle a évoqué l'Asie et l'Europe devant les journalistes américains. Un déploiement au Moyen-Orient est cependant envisagé dans un "futur pas si lointain".

Ces annonces interviennent quelques semaines après la première participation du F-35A à l'exercice Red Flag. Le plus important et réaliste des entrainements de l'US Air Force, qui a lieu deux fois par an. Selon l'US Air Force, le F-35A s'est très bien comporté durant cet exercice.

La capacité opérationnelle initiale du F-35A a été déclarée en août 2016 par l'US Air Force. Peu après, les F-35A de l'US Air Force avaient participé à une importante campagne de tir larguant ou tirant une trentaine de munitions (Missiles air-air AIM-120, AIM-9X et bombes JDAM et de 250 livres.).