F-22 et Typhoon mènent un entraînement conjoint

Les F-22 Raptor sont arrivés début août des Etats-Unis et stationnent en Allemagne, sur la base aérienne de Spangdahlem. Ils mèneront plusieurs entraînements avec des chasseurs européens afin d'accroître leur interopérabilité avec leurs alliés de l'OTAN. Quelques jours auparavant, ils s'étaient ainsi entraînés avec les F-35A de la Royal Norwegian Air Force.

En parallèle, les F-22 Raptors, et leurs pilotes, se sont entraînés au ravitaillement en vol. Un KC-135 Stratotanker, appartenant à l'US Air Force et stationné sur la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni, a ainsi été mobilisé pour l'occasion.

L'US Air Force a annoncé le 17 août dernier avoir mené un entraînement en partenariat avec l'Ejercito del Aire espagnol. Des F-22 Raptor et des Eurofighter Typhoon ont ainsi réalisé des exercices de combat aérien, selon différents scénarii d'attaque.

