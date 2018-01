Express Air Cargo garde ses ambitions intactes

La compagnie aérienne tunisienne tout cargo, créée par l'intégrateur UPS et Express Logistic, annonce l'ouverture de 21 nouvelles lignes en Afrique et au Moyen Orient.

Express Air Cargo, compagnie aérienne tunisienne dédiée au transport de fret, garde ses projets de développement intacts. Créée conjointement en 2016 par la société tunisienne Express Logistic et l'intégrateur américain UPS pour nourrir le hub de ce dernier à Cologne, Express Air Cargo annonce l'ouverture de 21 nouvelles liaisons tout cargo sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Le transporteur, qui opère quotidiennement entre Tunis et Cologne depuis le mois de mai 2017 mais aussi vers Malte et Paris, exploite deux Boeing 737-300 Fret dont en version "Quick Change". Express Air Cargo doit réceptionner quatre Boeing 737-400 en version cargo au cours du premier semestre 2018 et qui lui permettront de mettre en place les 21 liaisons annoncées. Trois relieront Tunis au Liban, à la Jordanie et à l'Egypte.

L'un des Boeing 737-400 sera dédié à un vol quotidien sur l'Afrique centrale et de l'Ouest tandis qu'un autre sera basé à Douala au Cameroun pour relier le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Congo RDC et Brazzaville. Les deux 737-400 restants seront basés en Guinée pour couvrir l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Ces liaisons cargo "viennent favoriser un maillage logistique interafricain et renforcer l'acheminement des colis en provenance et à destination des pays africains", a souligné le président d'Express Air Cargo, Anis Riahi. Outre ces investissements dans le développement de la flotte, l'opérateur annonce la construction d'un hangar de 3 000 m2 dans la zone logistique de l'aéroport de Tunis/Carthage. Une installation aussi certifiée CEIV pour le traitement des produits pharmaceutiques.

L'ouverture d'un atelier MRO avec l'appui de Boeing est également planifiée pour cette année. L'objectif est d'assurer le support de la flotte Express Air cargo et à terme d'assurer de la MRO pour le compte d'autres compagnies aériennes africaines.