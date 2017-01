Exposition de photographies du programme Apollo à Paris

Du 2 au 28 février, la galerie parisienne Gadcollection présente une exposition de 70 photographies issues des missions Apollo 8 à 17 : « Wild is the Moon ».

Du 2 au 28 février à la galerie parisienne Gadcollection, l'exposition « Wild is the Moon » (la Lune est sauvage) retracera l'aventure des missions Apollo 8 à 17, à travers 70 photographies en noir et blanc et en couleurs de la Nasa.

D’une fraicheur exceptionnelle car rarement présentées à la lumière, elles sont parfois peu connues du grand public.