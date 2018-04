Explosion non contenue d'un moteur CFM56-7B

Un Boeing 737-700 de Southwest Airlines a été contraint à une descente d'urgence après que l'explosion non contenue d'un des CFM56-7B ait percé le fuselage et un hublot, générant une dépressurisation brutale.

L'explosion non contenue d'un des deux moteurs CFM56-7B propulsant un Boeing 737-700 de Southwest Airlines effectuant le vol WN1380 entre New York/LaGuardia et Dallas/Love Field a généré une dépressurisation brutale après que des débris moteur aient percé le fuselage et un hublot. L'équipage a immédiatement suivi la procédure d'urgence, déclenchant une descente pour revenir à une altitude inférieure à 4 000 mètres, niveau à partir duquel l'air extérieur est respirable. Le Boeing 737-700 de Southwest Airlines s'est posé en urgence sur l'aéroport de Philadelphie.Cet accident extrêmement grave mais rarissime qui est intervenu alors que le Boeing 737-700 de Southwest Airlines était à une altitude croisière entre 10 000 et 13 000 mètres a fait plusieurs blessés et une victime. Cette dernière est la passagère qui a failli être happée à l'extérieur de l'avion après la destruction du hublot. Plusieurs passagers sont intervenus pour l'aggriper. Son décès est intervenu à l'hôpital.

L'explosion non contenue d'un moteur d'avion est un évènement rare. Les moteurs sont en effet conçus pour qu'en cas de rupture d'une ou plusieurs aubes du compresseur ces dernières soient contenues à l'intérieur du réacteur. Et les tests menés lors du processus de certification ont notamment pour but de vérifier que les débris ne seront pas projetés sur le fuselage de l'avion, provoquant des dégâts pouvant entraîner une dépressurisation brutale, voire tuer des passagers. Dans le cas du moteur Rolls-Royce Trent 900 équipant un Airbus A380 de Qantas, ce n'est pas une rupture des aubes qui avait entraîné l'explosion non contenue mais par la rupture puis l'éjection des parties du disque de la turbine haute pression. Certains des débris avaient endommagé le bord d'attaque, le longeron avant et les surfaces inférieure et supérieure de la voilure ainsi que le raccordement aile-fuselage. L'enquête avait démontré que l'avarie avait été créée à l'origine par la rupture d'un conduit d'huile.

L'enquête sur l'avarie du CFM56-7B vient de commencer. Le NTSB, l'équivalent du BEA (Bureau enquêtes et analyses) aux Etats-Unis, ne manquera pas de faire des points d'information au et à mesure que l'enquête progressera dans sa recherche des causes de cette explosion non contenue.