"Exoplanètes" s'expose à la Maison de l'Astronomie

A l'occasion de la sortie du livre "Exoplanètes" de David Fossé, illustré par Manchu, la Maison de l'Astronomie à Paris propose une exposition et une séance de dédicaces.

Présentation de l’ouvrage.

L’idée, originale, a séduit les adeptes de la plateforme de financement participatif KissKissBankBank : réunir, dans un même ouvrage, un spécialiste d’astronomie et de sa vulgarisation (David Fossé, docteur en astrophysique et rédacteur en chef adjoint de la revue Ciel & Espace), et un incontournable illustrateur de science-fiction français (Manchu, aux plus de 500 couvertures de romans et bandes dessinées).

L’ouvrage, consacré à la quête des planètes extrasolaires, marie ainsi de manière très agréable un rigoureux et passionnant état des lieux de la recherche astrophysique, avec une vision artistique, mais parfaitement réaliste, des mondes que les instruments d’observation actuels ne nous ont pas encore donné la possibilité de découvrir : géantes gazeuses, exo-Terre, super-Terre, mini-Neptune... Ou quand un texte aussi clair qu’instructif, parfaitement accompagné par des illustrations flamboyantes (et inédites), vous invite au voyage.

Exposition et séance de dédicaces.

A l’occasion de la sortie du livre (en librairie depuis le 2 mai), la Maison de l’Astronomie à Paris expose jusqu’au 2 juin les dessins originaux de Manchu.

Le vendredi 25 mai, de 15h30 à 18h30, elle recevra par ailleurs l’auteur et l’illustrateur pour une séance de dédicaces.

La Maison de l’Astronomie

33-35, rue de Rivoli, Paris 1er

www.maison-astronomie.com