Exclusif : interview du président d'ATR, Christian Scherer

...Pour en savoir plus, rendez-vous dans vos kiosques et kiosques numériques, vendredi 10 février......

.... Le président d'ATR revient sur les résultats du constructeur en 2016 et dresse les perspectives pour l'année 2017....

"Pour en revenir à ce grand frère de l'ATR 72-600, notre actionnaire Leonardo a raison quand il affirme qu'il existe une vraie demande pour un avion de plus grande capacité. Mais, notre autre actionnaire, Airbus, a aussi raison quand il estime, de son côté, qu'il n'y a pas le feu, que la franchise actuelle marche bien et qu'elle est rentable. A nous de réconcilier les points de vue de nos actionnaires......"

"Il y a bien une demande pour un avion de plus grande capacité", souligne le nouveau président d'ATR, Christian Scherer dans un entretien qu'il a accordé à Air & Cosmos.

