Excellente année pour Singapore Airlines

La compagnie asiatique a clos son exercice financier 2017-2018 (au 31 mars 2018) avec un bénéfice net de 893 millions de dollars, soit 533 millions de dollars supplémentaires par rapport à l'exercice précédent.

Air France-KLM serait bien inspiré de suivre les méthodes de transformation de sa rivale asiatique Singapore Airlines. Cette dernière a réalisé pour son exercice 2017-2018 (clos le 31 mars) une performance financière exceptionnelle. SIA a ainsi réalisé un chiffre d'affaires total de 15,8 Md$ en hausse de 6,3%. Le bénéfice d'exploitation dépasse le milliard de dollars singapouriens, en hausse de 434 millions de dollars (+69,7%) par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net s'établit à 893 M$, soit une hausse de 533 M$ (+148,1%) par rapport à l'année précédente.

Toutes les compagnies du groupe voient leur trafic augmenter, ainsi que l'activité cargo. SIA a ainsi sur l'ensemble de l'exercice transporté 19,5 millions de passagers (+2,7%). La filiale régionale SilkAir a transporté 4,8 millions de passagers (+14,2%) et la low cost long-courrier Scoot a reçu à bord de ses avions 9,4 millions de passagers (+11,3%). L'activité cargo, quant à elle, est en augmentation de 4,3%.

La performance de SIA a été stimulée par les premiers résultats positifs des initiatives du plan "Transformation". La mise en place d'un nouveau système de gestion de recettes, la nouvelle structure de tarification et la mise en place d'un service tarification centralisé ont par exemple permis d'augmenter les recettes. Les améliorations de coûts ont été perçues comme une conséquence de l'efficacité des processus et des initiatives telles que celles visant à économiser du carburant et réduire le gaspillage. En outre, une division dédiée à l'expérience client a été créée pour mieux cibler l'orientation de la compagnie sur le parcours client et la prestation de services personnalisés.