Eutelsat confirme sa commande de deux satellites Eurostar Neo à Airbus

Une très bonne nouvelle dans le marché bien terne des satellites de télécommunications géostationnaires : Airbus Defence and Space va fournir à Eutelsat deux nouveaux satellites d’ici 2022.

Le contrat signé entre l’opérateur de télécommunications orbitales Eutelsat et le constructeur de satellites européen Airbus Defence and Space s’inscrit dans la continuité du protocole d’accord qui avait été signé le 1er août, en marge de la présentation du bilan annuel 2017-2018 d’Eutelsat.

Il porte sur la commande de deux nouveaux satellites vidéo pour la télévision par câble et satellite, Hotbird 13F et 13G.

Hotbird 13F et 13G remplaceront en 2022 les trois satellites déjà existants à 13° E, position phare pour la télédiffusion (couvrant l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen Orient) : Hotbird 8/13B (lancé en août 2006), Hotbird 9/13C (décembre 2008) et Hotbird 10/13D (février 2009).

Eurostar Neo.

Chaque satellite pèsera 4,5 t au lancement, et sera monté sur la nouvelle plateforme tout électrique Eurostar Neo d’Airbus Defence and Space. Chaque plateforme fournira une puissance électrique de 22 kW, et sera équipée de 80 transpondeurs en bande Ku.

Les plateformes et les charges utiles seront fabriquées à Stevenage et Portsmouth, au Royaume-Uni, et à Toulouse.

La plateforme Eurostar Neo a été développée dans le cadre du programme Neosat de l’ESA (via son programme Artes 14) et du Cnes (via le Programme d’investissement d’avenir), avec une approche de conception par les coûts.

Eutelsat en est donc le premier commanditaire.