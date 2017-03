Eutelsat 172B quitte Toulouse

Le « fleuron de l'équipe de France du spatial » (commandé par Eutelsat, construit par Airbus Defence and Space, lancé par Arianespace) s'apprête à rejoindre la Guyane, en vue de son lancement le 25 avril.

Lundi prochain (20 mars), le satellite Eutelsat 172B de l'opérateur Eutelsat sera livré au Centre spatial guyanais, en vue de son lancement cinq semaines plus tard (le 25 avril), par une Ariane 5 ECA (mission VA 237). Commandé durant l'été 2014 à Airbus Defence and Space, le satellite couvrira, depuis la position 172° Est et pour une durée de 15 ans, la zone Asie-Pacifique, où Eutelsat poursuit son développement depuis 2012. Il assurera des missions de télévision, de vidéo, de téléphonie et de connectivité, en bandes C, Ku et Ku HTS (haut débit), en partenariat avec Gogo, Panasonic, Taqnia Space et ViaSat.

Premier satellite tout électrique européen.

D'une masse de 3,5 tonnes au décollage et d'une puissance de 11,5 kW après sa mise à poste, Eutelsat 172B est le troisième satellite tout électrique à rejoindre la flotte de l'opérateur européen, après Eutelsat 115 West B (lancé en mars 2015) et Eutelsat 117 West B (juin 2016), construits par Boeing Space Systems. Mais, bénéficiant de multiples innovations, il se révèle beaucoup plus performant (offrant jusqu'à 1,8 Gbps à bord des avions) et plus flexible, grâce notamment aux 11 faisceaux elliptiques de sa charge utile HST.

Il est également le premier satellite tout électrique construit en Europe (à Toulouse), sur la base de la plateforme Eurostar E3000 d'Airbus Defence and Space. Il comporte en outre de nombreux composants fabriqués grâce à l'impression 3D, introduite en 2009 avec Eutelsat 7 West A (lancé en septembre 2011).