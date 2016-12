Eurowings installe une base à Munich

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Eurowings compte pour l'instant une flotte de 93 appareils. Elle a annoncé la semaine dernière qu'elle allait louer pour six ans 33 appareils supplémentaires à Airberlin. Par ailleurs, le groupe Lufthansa a finalisé il y a quelques jours l'absorption de Brussels Airlines, dont la flotte de 51 appareils devraient aussi rejoindre Eurowings.

Eurowings ne ralentit pas sa cadence de développement. Parallèlement à son réseau long courrier, la filiale low cost de Lufthansa continue à quadriller l'Europe. Elle a ainsi ouvert un base à Munich, d'où elle va lancer un total de 32 nouvelles dessertes en 2017. Pour cela, elle va baser sur la plateforme bavaroise, quatre appareils de la famille A320, ce que Eurowings n'a jamais fait avec un si grand nombre d'avions. Au total, la compagnie low cost allemande assurera 89 vols hebdomadaires aller-retour au départ de Munich, avec un objectif de trafic de 400 000 passagers dès l'été 2017. Parmi les 32 nouvelles destinations, on trouvera des villes de vacances mais aussi des destinations urbaines comme Paris Charles de Gaulle (six vols par semaine), Londres Stansted, Amsterdam ou Genève.

La filiale du groupe Lufthansa poste quatre appareils de la famille A320 sur la plateforme bavaroise et va y ouvrir 32 nouvelles destinations en 2017, dont Paris CDG.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2016 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.