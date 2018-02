Eurowings développe massivement sa base de Düsseldorf

La filiale low cost du groupe Lufhansa va baser progressivement sept appareils sur la plateforme rhénane pour assurer jusqu'à 140 départs long-courriers par mois, notamment vers les Etats-Unis, Cuba, le Mexique et la République Dominicaine.

Eurowings ne tarde pas à combler le vide laissé par la faillite d'airberlin. Alors qu'elle avait jusqu'à présent un avion basé à l'aéroport de Düsseldorf, la low cost du groupe Lufthansa va y amener sept autre appareils. Trois autres avions long-courriers arriveront à partir d'avril 2018, tandis que quatre Airbus A330 actuellement exploités à Cologne/Bonn viendront s'ajouter pour les vols d'hiver. La compagnie prévoit ainsi d'y assurer jusqu'à 140 départs long-courriers par mois vers New York et Fort Myers (Etats-Unis), la Havane (Cuba), Cancun (Mexique) et Punta Cana (République Dominicaine) notamment.

En plus de Düsseldorf, Eurowings va continuer à développer ses services courts et moyen-courriers à Cologne/Bonn, avec trois appareils supplémentaires pour parvenir à un total de 19 avions. La croissance prévue pour la seule année 2018 correspond à plus 600 000 passagers supplémentaires annuels.