Eurowings alignera 10 Airbus A330 en mars 2018

L'espace laissé par AirBerlin sur le long-courrier permet à la filiale low cost long-courrier de Lufthansa d'accélérer le rythme avec l'ouverture de nouvelles lignes au départ de Düsseldorf et de Munich.

Eurowings, la filiale low cost long-courrier de Lufthansa, s'apprête à réceptionner un septième Airbus A330 au début du mois de novembre prochain. Basé sur l'aéroport de Düsseldorf pour opérer des vols sur les Caraïbes, l'appareil permettra de compléter l'offre d'Eurowings déjà présente au départ de l'aéroport de Cologne. Et à compter de la saison d'été 2018, Eurowings desservira également Miami au départ de Düsseldorf, ligne reprise à Lufthansa qui s'apprête à l'ouvrir dès le 8 novembre prochain à raison de trois vols hebdomadaires. L'ouverture rapide du Miami "répond à de nombreuses demandes de la part de passagers de la Rhénanie du Nord/Westphalie". Eurowings reprendra une autre ligne que Lufthansa s'apprête également à ouvrir entre Berlin/Tegel et New York/JFK. Enfin, la filiale low cost long-courrier montera également en puissance au départ de Munich où seront basés trois Airbus A330 supplémentaires pour la desserte de lignes dont les destinations ne sont pas, pour l'instant, précisées.