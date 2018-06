Eurosatory 2018 : Silvertone présente le drone Flamingo MK3

L'entreprise australienne Silvertone a profité du salon Eurosatory pour présenter son drone à voilure fixe Flamingo MK3.

Sur le pavillon australien, Silvertone compte bien démontrer son savoir-faire. L'entreprise présente ainsi son drone Flamingo MK3, une aile fixe dont la masse maximale au décollage atteint les 25 kilos. Cet aéronef VTOL (vertical take-off and landing) de 4,1 mètres d'envergure, dispose d'une autonomie de 15 heures et peut emporter une charge utile allant jusqu'à 10 kilos (6 kilos et 2 kilos sous chaque aile).

Très modulaire, ce drone peut emporter un large spectre de charges utiles. Il a été imaginé afin d'être personnalisable et ainsi faire face à des besoins extrêmement variés. Ce drone répond donc à de multiples besoins en terme de surveillance et d'observation. Il peut être employé dans le domaine civil, comme c'est déjà le cas au Brésil dans le secteur énergétique, et de la sécurité publique, afin de réaliser des missions de maintien de l'ordre.