Eurosatory 2018 : MBDA présente sa solution anti drones

MBDA annonce également que Licorne peut être couplé avec des systèmes de défense contre les drones. L'industriel européen explique avoir adapté à un usage militaire des détecteurs et des brouilleurs issus de gammes civiles.

Le système est baptisé Licorne . Il assure les fonctions de surveillance de détection et d'identification de cibles aériennes. Selon MBDA, il peut être associé "à des capteurs de veille infrarouge panoramique, des radars légers, des capteurs d’écoute du spectre ou des capteurs acoustiques". Le système peut être relié à des systèmes de missiles sol-air courte portée et d'artillerie. Licorne a été conçu pour être rapidement déployé dans le cadre d'une opération amphibie ou aéroportée afin de fournir un premier échelon de défense aérienne à une force projetée.

MBDA développe et commercialise des missiles mais l'industriel européen est aussi un spécialiste des systèmes de contrôle et de commandement (C2). A l'occasion du salon Eurosatory 2018 , MBDA présente un petit module C2 pouvant être rapidement déployé en opération afin de diriger un réseau de défense aérienne courte portée.

MBDA présente un mini module de commandement et de contrôle. Le système Licorne rapidement déployable peut être utilisé notamment pour la lutte anti drone.

