Eurosatory 2018 : Daher présente des TBM en version ISR

Après avoir présenté un TBM 900 MMA lors du Singapore Airshow en 2016, Daher profite du salon de défense Eurosatory pour annoncer une version ISR de ses TMB 910 et 930.

Daher continue d'affiner les versions militarisées de sa famille de mono-turbopropulseurs TBM. Le salon de défense Eurosatory 2018 qui vient d'ouvrir ses portes ce lundi 11 juin est l'occasion de présenter une version ISR des TBM 910 et TBM 930. Cette version dédiée aux missions de reconnaissance, de surveillance et recueil de renseignement dispose d'une voilure dotée de points d'emport avec installation de connections spécifiques pour capteurs ou caméras. Dans leur version ISR, les TBM 910 et TBM 930 de Daher peuvent prendre une tourelle optronique multi-capteur, un radar SAR/GMTI, un système d'écoute et des moyens de transmission sécurisés. Dans la cabine, une console peut être montée derrière le pilote pour un opérateur en charge des différents systèmes et du suivi de la situation tactique. Cette version ISR des TBM 910 et TBM 930 de Daher affiche une autonomie de plus de 6 heures en mission de surveillance et comprend une génération électrique permettant d'intégrer tous les équipements de mission sans limitations. Les appareils restent reconfigurables en version évacuations médicales, transport de petit fret ou VIP.