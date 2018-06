Eurosatory 2018 : C-Astral, les drones Made In Slovénie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les champs d'application de ces deux drones sont très larges, allant de l'inspection aux missions SAR (recherche et sauvetage), en passant par l'agriculture de précision ou encore par les missions dites ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance).

A côté du Bramor ppX était exposé l'Atlas C4EYE. Cet aéronef de 2,6 kilos offre la possibilité d'emporter une charge utile de 400 grammes. Démontable, ce drone d'observation peut être facilement transporté par les soldats, type fantassins, dans un sac à dos. Il peut être assemblé en 5 minutes, ce qui permet de mener une mission extrêmement rapidement. De plus, son autonomie de 70 minutes et sa portée de 15 kilomètres permettent de surveiller un périmètre de 10 km2.

C-Astral expose sur Eurosatory deux modèles de drones. D'une part, l'entreprise présente le Bramor ppX, un drone d'observation pesant 5 kilos et capable d'emporter une charge utile de 1,5 kilos. Lancé depuis une catapulte, ce drone a été conçu, dans un premier temps, pour un usage militaire. Il équipe d'ailleurs trois armées de l'OTAN. En l'espace d'un vol, le Bramor ppX, qui dispose d'une autonomie de 3,5 heures, peut couvrir une zone de 15 km2.

L'entreprise Slovène C-Astral a profité du salon Eurosatory pour mettre en lumière deux drones : le Bramor ppX et le Bramor C4EYE.

